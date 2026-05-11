أخبار العالم

الذهب يتراجع مع قفزة النفط وصعود الدولار بعد تبدد آمال السلام بين أمريكا وإيران

أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين ، متخلية عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط مزدوج من ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار الأمريكي، وذلك عقب تصريحات حازمة للرئيس دونالد ترامب وصف فيها الرد الإيراني الأخير على مقترح السلام الأمريكي بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مما بدد آمال في التوصل إلى انفراجة سريعة للأزمة.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضا بنسبة 0.8% ليصل إلى 4677.82 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للمعدن الأصفر بنفس النسبة لتستقر عند 4694.34 دولار.

ويأتي هذا الهبوط بعد أسبوع من الانتعاش شهد فيه المعدن صعودا بنحو 2%، مدفوعا حينها بموجة تفاؤل حول إمكانية تهدئة التوترات السياسية وتأمين طرق الملاحة العالمية عبر مضيق هرمز.

وفي سوق الطاقة، قفزت أسعار النفط بشكل حاد، حيث تجاوز خام برنت حاجز 105 دولارات للبرميل بارتفاع تخطى 4%، في حين تخطى خام غرب تكساس الوسيط مستوى 100 دولار للبرميل.

وأدى اشتعال أسعار الوقود إلى تجدد المخاوف بشأن معدلات التضخم العالمي، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى إلى التمسك بسياسة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يقلص من جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يدر عائدا.

كما ساهم انتعاش الدولار الأمريكي في زيادة الضغط على المعادن الثمينة، مدعوماً ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت مؤخرا، وقد جعل ارتفاع العملة الخضراء الذهب أكثر تكلفة على حاملي العملات الأخرى، في وقت تراقب فيه الأسواق التطورات الجيوسياسية ومطالب طهران برفع العقوبات، مقابل الشروط الأمريكية المتعلقة بالرقابة النووية. وتترقب الأوساط الاقتصادية الآن بيانات التضخم المرتقبة، إلى جانب الزيارة المهمة للرئيس ترامب إلى الصين لبحث ملفات أمن الطاقة والتجارة مع الرئيس شي جين بينج.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% إلى 79.76 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 1.3% إلى 2,031.60 دولار للأوقية.

