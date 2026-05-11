أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 8 آلاف جنيه

يبحث محبو شراء الذهب عن سعر الذهب اليوم والذي شهد اهتماما متزايدا من المواطنين خلال الفترة الحالية، مع استمرار متابعة تحركات الأسعار بشكل لحظي عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتقلبات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم

ويحرص الراغبون في الشراء والاستثمار على متابعة أسعار الذهب يوميا، سواء بغرض الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، أو لاتخاذ قرارات البيع والشراء في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

عيار 24 سجل 8,000 جنيه للبيع و7,945 جنيه للشراء.

عيار 21 سجل 7,000 جنيه للبيع و6,950 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 6,000 جنيه للبيع و5,955 جنيه للشراء.

عيار 14 سجل 4,665 جنيه للبيع و4,635 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب سجل 56,000 جنيه للبيع و55,600 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه سجلت 248,830 جنيه للبيع و247,050 جنيه للشراء.

الأونصة عالميا سجلت 4,678.8 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يتسبب تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الأسواق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات الاقتصادية والسياسية، على اتجاهات المستثمرين الذين يلجؤون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، ما يبقيه تحت متابعة دائمة من المستثمرين والمستهلكين.