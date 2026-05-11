تحرك غير متوقع في أسعار الذهب الأن بـ مصر.. أعرف وصل كام

سادت حالة من الترقب خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة تحركات أسعار الذهب، وخاصة بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 4587 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 11 مايو 2026 وفقا لآخر تحديث 7969 جنيها، وشهد سعر أونصة الذهب العالمى انخفاضا بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 4587 دولارًا للأونصة، وذلك بعد افتتاح التداول عند مستوى 4625 دولارًا للأونصة بينما يتداول حالياً عند مستوى 4588 دولارًا للأونصة.

جاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مايو 2026 في مصر وفقاً لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 8009 جنيهات للجرام للبيع، و7948 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولاً): 7005 جنيهات للجرام للبيع، و6955 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 6004 جنيهات للجرام للبيع، و5961 جنيهاً للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم (وزن 8 جرامات من عيار 21): 56,040 جنيهاً للبيع، و55,640 جنيهاً للشراء

وشهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، بعد أن كان عيار 21 الأكثر تداولاً قد تراجع بنحو 15 جنيهاً خلال تعاملات أمس الأحد، ليعاود الصعود بقوة اليوم الاثنين.

وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكى وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملإذًا لا يدر عائدًا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام الجديد 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار ألفائدة عالمياً.

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 11 مايو 2026 ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 40 جنيها، وذلك بالتزامن مع صعود سعر الأونصة العالمية مجدداً فوق مستوى 4730 دولاراً، وسط زيادة الإقبال على المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مع استمرار حالة الترقب والتوتر التي تهيمن على الأسواق المالية العالمية.