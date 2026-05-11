الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

الشكلمة.. حلوى جوز الهند تخطف القلوب بمذاقها الناعم وطريقتها السهلة

أسماء عبد الحفيظ

تعتبر الشكلمة من أشهر الحلويات الشرقية الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار، خاصة لعشاق جوز الهند والطعم الناعم الذي يذوب في الفم. وتمتاز الشكلمة بسهولة تحضيرها وقلة مكوناتها، لذلك أصبحت من الحلويات الاقتصادية التي يمكن إعدادها في المنزل خلال دقائق قليلة، دون الحاجة إلى مجهود كبير أو مكونات معقدة.

وتعود شهرة الشكلمة إلى مذاقها المختلف الذي يجمع بين القرمشة الخفيفة من الخارج والطراوة من الداخل، كما أنها من الحلويات المناسبة للتقديم في المناسبات والعزومات أو مع فنجان القهوة والشاي في المساء، للشيف هدي زعرب .

مكونات عمل الشكلمة

لتحضير شكلمة ناجحة مثل المحلات، تحتاجين إلى مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وهي:

  • 2 كوب جوز هند ناعم
  • نصف كوب سكر
  • 2 بياض بيض
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • ملعقة كبيرة دقيق
  • رشة ملح خفيفة
  • للتزيين: حبة كرز أو قطعة مكسرات حسب الرغبة

طريقة تحضير الشكلمة خطوة بخطوة

في البداية يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 حتى يصبح ساخنًا قبل إدخال الصينية.

بعد ذلك يوضع جوز الهند في وعاء عميق، ثم يضاف إليه السكر والدقيق مع التقليب الجيد حتى تختلط المكونات بشكل متساوٍ.

في وعاء آخر يتم خفق بياض البيض مع الفانيليا ورشة الملح باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى تظهر رغوة خفيفة، ثم يضاف الخليط إلى جوز الهند تدريجيًا مع التقليب المستمر.

يجب أن يكون قوام الخليط متماسكًا قليلًا وليس سائلًا، حتى يسهل تشكيله. وإذا كان الخليط جافًا يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الحليب أو بياض بيض إضافي.

بعد ذلك تُشكل الشكلمة على هيئة كرات صغيرة أو أقماع خفيفة، ثم ترص في صينية مغطاة بورق الزبدة مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة والأخرى.

يمكن وضع حبة كرز صغيرة أو قطعة لوز على الوجه لإعطاء شكل جذاب مثل المحلات.

تدخل الصينية الفرن لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة فقط، حتى يصبح لون الأطراف ذهبيًا فاتحًا.

بعد خروج الشكلمة من الفرن يجب تركها تبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية، لأنها تكون طرية جدًا وهي ساخنة وقد تتفتت بسهولة.

أسرار نجاح الشكلمة في المنزل

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في الحصول على شكلمة ناجحة بطعم رائع وقوام مثالي، ومن أهمها:

  • استخدام جوز هند ناعم للحصول على قوام متجانس
  • عدم الإفراط في الخبز حتى لا تصبح جافة
  • ترك الشكلمة تبرد قبل لمسها
  • استخدام بياض البيض فقط يمنحها طراوة مميزة
  • يمكن إضافة ملعقة عسل أو حليب مكثف لإعطاء مذاق أغنى

فوائد جوز الهند في الشكلمة

ورغم أن الشكلمة تعد من الحلويات، فإن جوز الهند يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم عند تناوله باعتدال، فهو غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، كما يحتوي على دهون صحية ومعادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم.

ويفضل تناول الشكلمة بكميات معتدلة خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا أو يعانون من مرض السكري، بسبب احتوائها على السكر.

الشكلمة من الحلويات الاقتصادية السريعة

أصبحت الشكلمة من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأسر بسبب انخفاض تكلفتها وسهولة إعدادها مقارنة بحلويات أخرى تحتاج إلى وقت ومكونات كثيرة.

كما يمكن تحضيرها بأكثر من نكهة، مثل إضافة الكاكاو أو الشوكولاتة أو الفستق المطحون، وهو ما يمنحها تنوعًا يناسب جميع الأذواق.

