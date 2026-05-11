لماذا عاد الناس لسماع أغاني التسعينيات؟.. الحنين للماضي يتصدر المشهد من جديد

في السنوات الأخيرة عاد اسم أغاني التسعينات بقوة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، بعدما أصبحت الأغاني القديمة تتصدر التريند وتحصد ملايين المشاهدات والاستماعات يوميًا. ولم يعد الأمر مقتصرًا على جيل التسعينات فقط، بل امتد إلى الشباب والمراهقين الذين لم يعيشوا تلك الفترة أصلًا، لكنهم وجدوا فيها حالة مختلفة من البساطة والمشاعر الحقيقية.

ويرى كثير من المتابعين أن أغاني التسعينات استطاعت أن تصمد أمام الزمن بسبب كلماتها الهادئة وألحانها المميزة التي ما زالت قادرة على تحريك المشاعر حتى اليوم، في وقت يشتكي فيه البعض من تشابه الأغاني الحديثة واعتمادها على الإيقاع السريع أكثر من المعنى.

الحنين للماضي وراء عودة الأغاني القديمة

يؤكد خبير علم النفس محمد الفايد من خلال تصريحاتخاصة ل صدي البلد، أن الإنسان يميل بطبيعته إلى كل ما يرتبط بذكرياته الجميلة، لذلك يشعر كثيرون بالراحة عند سماع أغاني ارتبطت بمرحلة الطفولة أو الشباب أو الأوقات العائلية القديمة.

ومع الضغوط اليومية السريعة، أصبح كثير من الناس يبحثون عن حالة من الدفء النفسي والهدوء، وهو ما يجدونه في أغاني التسعينات التي تميزت بالرومانسية والبساطة والابتعاد عن الضجيج.

كما ساهمت منصات مثل تيك توك وفيسبوك في إعادة إحياء الأغاني القديمة، بعدما استخدمها صناع المحتوى في الفيديوهات القصيرة، لتعود مرة أخرى إلى قوائم الأكثر تداولًا.

اختلاف كبير بين أغاني الماضي والحاضر

يرى عدد كبير من الجمهور أن أغاني التسعينات كانت تعتمد على الكلمة القوية واللحن المميز، بينما تعتمد بعض الأغاني الحديثة على “التريند” السريع فقط.

وكان المطربون في تلك الفترة يهتمون بتقديم هوية موسيقية مختلفة لكل فنان، لذلك ما زالت الأغاني القديمة مرتبطة بأسماء أصحابها حتى الآن، على عكس بعض الأغاني الحالية التي تختفي سريعًا بعد انتشارها المؤقت.

كما أن آلات الموسيقى المستخدمة قديمًا منحت الأغاني إحساسًا أكثر دفئًا، وهو ما يفتقده البعض في الموسيقى الإلكترونية الحديثة.

السوشيال ميديا أعادت اكتشاف جيل كامل

ساهمت مقاطع الفيديو القديمة والحفلات النادرة التي يتم تداولها على الإنترنت في تعريف الأجيال الجديدة بفناني التسعينات، ما دفع كثيرًا من الشباب للبحث عن الأغاني الكاملة والاستماع إليها باستمرار.

وأصبح من المعتاد رؤية أغنية قديمة تتصدر قوائم البحث بعد استخدامها في مشهد مؤثر أو فيديو كوميدي أو حتى إعلان تجاري.

كما عادت موضة التسعينات نفسها في الملابس والألوان والديكورات، وهو ما جعل الموسيقى جزءًا من حالة “النوستالجيا” التي يعيشها كثيرون حاليًا.

لماذا تجذب أغاني التسعينات المراهقين؟

ورغم أن المراهقين لم يعيشوا تلك الفترة، فإنهم وجدوا في الأغاني القديمة حالة مختلفة من الصدق والبساطة، بعيدًا عن الإيقاع الصاخب والمؤثرات الكثيرة.

كما أن بعض كلمات الأغاني القديمة تناقش الحب والصداقة والمشاعر الإنسانية بشكل بسيط وسلس، وهو ما يجعلها سهلة الحفظ وقريبة من القلب.

ويرى البعض أن انتشار المقاطع القديمة عبر الإنترنت خلق فضولًا لدى الجيل الجديد لاكتشاف زمن مختلف كانوا يسمعون عنه فقط.

الموسيقى القديمة تنتصر على الزمن

ورغم التطور الكبير في صناعة الموسيقى، فإن أغاني التسعينات ما زالت تثبت أن العمل الفني الحقيقي لا يختفي بسهولة، بل يعيش لسنوات طويلة عندما يعتمد على الإحساس والكلمة واللحن الجيد.

ولهذا لم يكن غريبًا أن تعود الأغاني القديمة بقوة إلى الساحة من جديد، لتؤكد أن الفن الصادق قادر دائمًا على الوصول إلى كل الأجيال مهما تغير الزمن.