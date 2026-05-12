شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 مايو حالة من الارتفاع في أسعار الأعيرة المختلفة وذلك مقارنة بمستويات الأسعار التي سجلها الذهب يومي السبت والأحد الماضيين.

ورغم هذا التحرك الإيجابي الطفيف إلا أن المعدن الأصفر لم يكسر بعد حاجز الذروة الذي سجله في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الجمعة الماضي 8 مايو، مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين المتداولين.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وعلى صعيد الأسعار فقد سجل الذهب عيار 21 اليوم نحو 500.25 ريال ليرتفع عن السعر المسجل بالأمس والبالغ 499.72 ريالاً، وعلى الرغم من هذا الصعود إلا أنه لا يزال دون مستوى 500.58 ريالاً الذي تحقق يوم الجمعة الماضي.

وبالنسبة لأسعار بقية الأعيرة فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 571.72 ريالاً.

فيما استقر عيار 18 عند 428.79 ريالاً وبلغ سعر عيار 14 نحو 333.50 ريالاً.

أما الأعيرة الأقل فقد سجل عيار 12 نحو 285.86 ريالاً وعيار 10 نحو 238.22 ريالاً بينما بلغ سعر عيار 9 نحو 214.39 ريالاً.

وفي قطاع الاستثمار والسبائك سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات لعيار 21 نحو 4002.01 ريال صعوداً من 3997.79 ريالاً المسجلة في الأيام الماضية.

كما بلغت قيمة أوقية الذهب عيار 24 نحو 17782.36 ريالاً مقابل 17763.61 ريالاً في تعاملات أمس الأحد.