تباين مؤشرات البورصة وسط تفوق الأسهم المتوسطة.. و«الأجانب» يدعمون السوق

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء، مقابل ضغوط بيعية من المصريين والعرب، ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي الذي سجل تراجعًا، في حين واصلت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة الارتفاع.

أداء المؤشرات:

تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.95% ليسجل مستوى 53,956.6 نقطة.

هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% عند مستوى 5,851.66 نقطة.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.47% ليصل إلى 14,877.43 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% عند مستوى 20,745.87 نقطة.

اتجاهات المستثمرين:

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء دعمًا لأداء السوق.

بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع خلال الجلسة.