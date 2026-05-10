تراجع مؤشر بورصة عمان وسط تداولات تتجاوز 8 ملايين دينار

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، نحو 8.1 مليون دينار أردني، بما يعادل قرابة 11.4 مليون دولار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 3256 عقداً.



وأظهرت بيانات البورصة تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى مستوى 3856 نقطة، بانخفاض نسبته 0.16% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.



وعلى صعيد القطاعات، انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.20%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.08%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.05%.



وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع مستوياتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة.