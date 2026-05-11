بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها على تراجع مؤشرها العام.. والدينار الكويتي يستقر أمام الدولار

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الاثنين/، على تراجع مؤشرها العام بنحو 52.32 نقطة بما نسبته 0.59% ليصل إلى مستوى 8823.53 نقطة، إذ جرى تداول نحو 383 مليون سهم عبر 26 ألفا و326 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 94.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 74.27 نقطة بما نسبته 0.86% ليصل إلى مستوى 8592.15 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 211 مليون سهم من خلال 12 ألفا و847 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 34.2 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 50.37 نقطة بما نسبته 0.54% ليصل إلى مستوى 9330.63 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 172 مليون سهم عبر 13 ألفا و479 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 60.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 24.83 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 9552.10 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 169 مليون سهم عبر 10 آلاف و50 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 27.3 مليون دينار كويتي.

على صعيد متصل ، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الإثنين، عند مستوى 0.306 دينار، بينما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 0.359 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية لأسعار العملات، اليوم، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني سجل انخفاضا أمام الدينار الكويتي بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 0.416 دينار.

وأشار البنك إلى أن سعر الفرنك السويسري تراجع أيضا أمام الدينار الكويتي بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 0.393 دينار، بينما استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.