بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,53%، ليستقر بذلك عند 18.850,91 نقطة.

كما سجل مؤشر “MASI.20”- الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة- انخفاضا بنسبة 0,93 % إلى 1.371,13 نقطة، وسجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,2% إلى 1.335,9 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,16% إلى 1.981,34 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على انخفاض بنسبة 0,49% إلى 17.681,91 نقطة، وبنسبة 0,46% إلى 16.164,48 نقطة، على التوالي.