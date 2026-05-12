الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم 12 مايو 2026

علياء فوزى

استقرت أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي تغيرات جديدة في السوق.

أسعار الحديد محليا 

سجل  سعر طن الحديد الاستثماري في مصر 37293  جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و39364 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الثلاثاء 12 مايو  2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو 37.500 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12مايو 2026

وعلى صعيد الأسمنت، سجلت الأسعار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 3800 جنيه، في ظل حالة من الهدوء النسبي بالسوق بعد تحركات سابقة في الأسعار.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

وصل سعر أسمنت سيناء 3910 جنيه للطن.

واستقر سعر العريش للإسمنت عند 3875 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت المصريين نحو 3845 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 3680 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء:

وصل أعلي سعر للأسمنت الأبيض لنحو 6400 جنيها للطن. 

سجل أقل سعر للأسمنت الأبيض نحو  5450 جنيها للطن. 

بلغ متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 5889 جنيها للطن.

