كيف تستعد أوكرانيا لاحتمالية شن روسيا هجمات بعد انتهاء الهدنة؟

قال غيث مناف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ السلطات الأوكرانية تستعد لمرحلة ما بعد انتهاء الهدنة الروسية الأمريكية التي جاءت بوساطة أمريكية، مشيراً إلى أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء الهدنة تشهد حالة استنفار عسكري واسع في أوكرانيا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القيادة العسكرية الأوكرانية أوعزت إلى جميع الوحدات الجوية برفع درجة الجاهزية، في ظل رصد تحضيرات روسية لشن هجمات باستخدام مسيرات من طراز “شاهد” وصواريخ باليستية من طراز "إسكندر إم" و"إسكندر كا".

وتابع، أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال بدء الهجمات الروسية عبر المسيرات، بينما يواصل الجانب الأوكراني العمل على تعزيز قدراته الدفاعية.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني شدد خلال اجتماع مع القادة العسكريين على ضرورة تطوير منظومات الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية المستمرة، خاصة الطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى والصواريخ المجنحة التي تُطلق من المقاتلات الاستراتيجية الروسية "تي يو 95" و"تي يو 160".

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الأوساط الأوكرانية تتحدث عن تطوير منظومات دفاعية جديدة قادرة على إسقاط عدد أكبر من المسيّرات والصواريخ الروسية.

ولفت إلى أن هذه المنظومات سيتم إدخالها إلى الخدمة بعد استكمال تطويرها، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الألماني إلى كييف وتوقيع اتفاقات تعاون بين وزارتي الدفاع الألمانية والأوكرانية، شملت دعم الدفاعات الجوية وتطوير المسيرات الكاميكازي داخل أوكرانيا.

