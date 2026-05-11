أحمد إمبابي: مصر تمثل نافذة إستراتيجية لفرنسا على القارة الأفريقية

قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "أفريقيا إلى الأمام" بالعاصمة الكينية نيروبي تمثل حدثاً مهماً، باعتبارها أول قمة للشراكة بين فرنسا ودول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن القمة تعكس نموذجاً للتعاون الثلاثي بين مصر وفرنسا ودول أفريقيا، حيث تُعد مصر نافذة رئيسية لفرنسا على القارة الأفريقية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن فرنسا تعمل على صياغة استراتيجية جديدة في علاقتها مع أفريقيا تقوم على الشراكة في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار، في ظل تراجع نفوذها في بعض دول غرب أفريقيا، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تتقاطع مع الرؤية المصرية القائمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وأن مصر تمثل بالفعل بوابة دولية مهمة نحو الأسواق الأفريقية عبر قناة السويس والموانئ والمناطق الاقتصادية المختلفة.

وتابع رئيس تحرير مجلة روز اليوسف أن القارة الأفريقية أصبحت تحظى باهتمام عالمي متزايد من قِبل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإيطاليا، إلى جانب فرنسا، نتيجة تزايد أهميتها الاقتصادية والسياسية.

وأوضح أن أفريقيا باتت سوقاً واعدة وقوة مؤثرة في المحافل الدولية، وهو ما تجلى في مواقفها داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة إلى اعتماد الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في سبتمبر 2023.

