وصلنا لحد الكفاية في المساجد .. برلماني يطالب بتوجيه التمويل الخيري لبناء المدارس

أكد أحمد ترك عضو مجلس الشيوخ، أن مفهوم العمل الصالح في الإسلام متنوع والإسلام حثنا على بناء المساجد في وقت كانت عدد المساجد قليل للغاية.



وقال ترك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الإسلام حثنا على القراءة والتعليم والعلم والبناء ".



وتابع أحمد ترك :" انهاردة عدد المساجد في مصر وصل لـ 150 الف مسجد ولازال المصريين يبنون المساجد بالعشرات كل أسبوع ".



وأكمل احمد ترك :" التعليم في تاريخنا طول عمره يتم تمويله من قبل الأوقاف والتمويل الخيري"، مضيفا:" جامعة القاهرة أسسها الأميرة فاطمة إسماعيل ".



ولفت أحمد ترك “ وصلنا لحد الكفاية في بعض المناطق بعدد كبير من المساجد ويجب توجيه أموال المتبرعين لبناء المدارس ”.



