برلماني يدعو لوقف بناء المساجد وتوجيه أموال الأوقاف لبناء المدارس: وصلنا لحد الكفاية

دعا النائب أحمد تركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى التوقف عن بناء المساجد ، قائلا: "كفاية بناء مساجد، وصلنا لحد الكفاية من بناء المساجد".

وطالب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزير التربية والتعليم، على ضرورة توجيه أموال الجمعيات الخيرية لبناء المدارس، متسائلا: لماذا لا نفتح الباب أمام الأوقاف الجديدة لإيجاد التمويل العملية التعليمية.

ودعا النائب من وزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم بالبحث في فائض الريع من الأوقاف وتوجيهه لتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن معظم الجامعات والمدارس في العالم قائمة على أموال الوقف، مؤكدا أن أغلب الجامعات المصرية العريقة كانت أموال للوقف.