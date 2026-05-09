وفاة خالة وئام مجدي .. تشييع الجثمان غدًا من مسجد السيدة عائشة

أعلنت وئام مجدي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة خالتها، داعيةً لها بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من الحزن بين الأهل والأصدقاء والمعارف.

وكتبت وئام مجدي في منشورها:

«إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان من له الدوام وكل شيء عنده بمقدار، خالتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واربط على قلوبنا».

كما كشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، موضحة أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، على أن يتم دفن الفقيدة بمقابر سيدي عمر بجوار مسجد السيدة عائشة.

وأضافت أن العزاء سيقتصر على المقابر عقب انتهاء مراسم الدفن، قائلة: «العزاء بعد الدفنة في المقابر ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والأصدقاء مع المنشور، مقدمين واجب العزاء والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

ومن المقرر أن تشهد جنازة الفقيدة حضور عدد من الأقارب والأصدقاء لتوديعها إلى مثواها الأخير، في أجواء يسودها الحزن والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.