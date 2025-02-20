وئام مجدي تروج لمسلسل أهل الخطايا

شاركت الفنانة وئام مجدي بوستر منفرد في مسلسل أهل الخطايا، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

علقت وئام مجدي "استنوا ليلي في مسلسل أهل الخطايا كل سنة و أنتم طيبين رمضان كريم".

وتضم قائمة أبطال مسلسل 'أهل الخطايا' كلا من جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، رانيا يوسف و غيرهم كثير من النجوم من تأليف كلا من المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز.