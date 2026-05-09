الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026

إيمان طلعت

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في عمارة بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى، حيث افتتحت خلال شهر أبريل ٢٠٢٦ عدد (٨١) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد، والاهتمام بتهيئتها لأداء الشعائر وإقامة الأنشطة الدعوية والتوعوية.

الاوقاف تفتتح 81 مسجد خلال ابريل الماضي

وشملت الافتتاحات عدد (٨) مساجد إنشاءً وبناءً جديدًا، وعدد (٤٦) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، إضافة إلى عدد (٢٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في إعمار بيوت الله -عز وجل-، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمصلين.

وتأتي هذه الجهود في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة المساجد مبنى ومعنى، والارتقاء برسالتها الدعوية؛ بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

في سياق آخر أعلنت  وزارة الأوقاف تخصيص 6843 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة العيد؛ حرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

أماكن مناسبة لكبار السن  لصلاة العيد
وأكدت الوزارة أنها أتمت استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

ضوابط إقامة صلاة العيد

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وأكدت الوزارة أن جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات تتابع الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم. 

