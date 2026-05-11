المسجد الجامع بمدينتي ينظم احتفالية كبرى لتخريج دفعة 2025 من طلاب المركز الثقافي الإسلامي.. فيديو

في أجواء احتفالية مبهجة، احتضن المسجد الجامع بمدينتي حفل تخرج دفعة عام 2025 من طلاب المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف، بحضور الدكتور حسين القاضي، مدير عام المراكز الثقافية بالوزارة، وجمال الجندي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى والدكتور عبد الرحمن رمضان الأزهري، عميد المركز، والدكتور محمود الأبيدي، مدير المركز وإمام المسجد الجامع، وسط حضور حاشد من الدارسين والدارسات بمختلف الصفوف الدراسية.

وتضم الدفعة الرابعة التي تم الاحتفاء بتخرجها 462 دارس ودارسة حيث قامت قيادات المركز وممثلي الوزارة بتكريمهم ومنحهم الشهادات التقديرية.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن رمضان الازهري أستاذ الحديث بجامعة الازهر وعميد المركز الثقافي في مدينتي أن المركز يوفر كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للطلبة الدراسين، كما تحرص مجموعة طلعت مصطفى على إتاحة أماكن متميزة وراقية للدراسة. وأشار إلى أن المركز أصبح الوجهة المفضلة لدى الكثير من قاصدي العلم نظرا للإمكانات الرائعة التي تتوافر فيه حيث يعد أحد أكبر المراكز من حيث عدد الطلاب والدارسين.

من جانبه، قال الدكتور محمود الأبيدي، مدير المركز وإمام المسجد الجامع إن المركز الثقافي الإسلامي يضطلع بدور هام في نشر التعاليم السمحة للدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن المركز بدأ بنحو 18 دارس ودارسة في عام 2015 إلى أن وصل العدد إلى 462 في دفعة 2025.

وأضاف: "تمكن المركز الثقافي الإسلامي من الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية الكبرى للعام الدراسي 2022/2023 التي نظمتها وزارة الأوقاف ونأمل في تكرار نفس الإنجاز خلال العام المقبل".

https://youtu.be/Tqvm4HpvhTw