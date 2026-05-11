صحح مفاهيمك.. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي عن النظافة في 27 مسجدا

تعقد وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، الأسبوع الثقافي بجميع المديريات في ٢٧ مسجدًا، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق: ١٠ من مايو ٢٠٢٦م حتى يوم الثلاثاء الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب.

الأوقاف تنظم الأسبوع الثقافي حول النظافة من الإيمان

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي من وزارة الأوقاف في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني رشيد يسهم في بناء الوعي الصحيح، وتنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية للوزارة في مواجهة التطرف وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

ويتناول الأسبوع الثقافي عددًا من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإيمانية والسلوكية والحضارية المرتبطة بالنظافة، ومن أبرزها: «النظافة من الإيمان»: ويتناول هذا الموضوع مكانة النظافة في الإسلام، باعتبارها قيمة إيمانية وسلوكًا حضاريًّا حثت عليه الشريعة الإسلامية في مختلف جوانب الحياة، بما يعكس سماحة الإسلام وعنايته بالإنسان والمجتمع.

كما يتناول أن «النظافة عنوان الرقي والحضارة»: ويؤكد هذا الموضوع أن النظافة مظهر من مظاهر التحضر والرقي الإنساني، ودليل على وعي الأمم وتقدمها، وأن الحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة يعكس السلوك الحضاري والمسئولية المجتمعية.

فيما يبرز موضوع «النظافة مسئولية دينية وأخلاقية» أهمية التزام الفرد بالنظافة بوصفها مسئولية دينية وأخلاقية ووطنية، تبدأ من نظافة النفس والبدن وتمتد إلى نظافة البيت والشارع وسائر المرافق العامة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته.

ويهدف الأسبوع الثقافي إلى تقديم برامج دعوية وثقافية وتوعوية تسهم في غرس القيم الدينية والوطنية، وتعزيز الوعي الفكري والسلوكي لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم الانضباط والإيجابية واحترام المرافق العامة، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.