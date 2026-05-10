٪80 ؜نسبة التنفيذ.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع وحدة احتجاز المضبوطات بالقليوبية
نقل النواب تناقش موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
الإفتاء: المبيت بمنى مستحب وليس واجبا ويجوز للحاج الذهاب من مكة لعرفة مباشرة
الرعاية الصحية: 744 منشأة صحية بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل بتكلفة تتجاوز 115 مليار جنيه
مقتل 15 فردا من قوات الشرطة الباكستانية وإصابة عدد آخر في هجوم انتحاري بإقليم "خيبر بختونخوا"
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
انطلاق رحلات الحج السياحي برا وجوا وسط متابعة لحظية ومنظومة إلكترونية غير مسبوقة
الرئيس الفرنسي يلتقط صورًا تذكارية مع شباب الإسكندرية في سان ستيفانو
الجيش الكويتي: التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن وزارة الدفاع الروسية، بأنها أسقطت 57 مسيرة أوكرانية هاجمت أراضيها خلال 24 ساعة.


وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن “أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا باتت على مشارف التوصل إلى اتفاق وصفه بـ“المهم” مع الصين في قطاعي النفط والغاز، في خطوة تعكس تعمّق الشراكة الاقتصادية والطاقة بين البلدين في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، إن المباحثات الجارية مع بكين حققت تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق المرتقب سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والإمدادات طويلة الأمد.

ولم يكشف الرئيس الروسي عن التفاصيل الكاملة للاتفاق أو موعد توقيعه، إلا أن تصريحاته تأتي وسط توجه روسي متسارع نحو الأسواق الآسيوية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويُنظر إلى الصين باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لروسيا في قطاع الطاقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في صادرات النفط والغاز الروسية إلى السوق الصينية، إلى جانب مشاريع مشتركة تتعلق بالبنية التحتية وخطوط الأنابيب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي تغيرات متسارعة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وإعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز.

كما يعكس التقارب الروسي الصيني مساعي البلدين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والحد من الاعتماد على الأسواق الغربية، في ظل استمرار الضغوط والعقوبات المفروضة على موسكو.

