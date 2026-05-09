بوتين يعد بتحقيق الفوز على أوكرانيا بمناسبة عيد النصر على النازية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته بمناسبة عيد النصر على النازية، تمسك الشعب الروسي بتراث ووصايا جنود النصر التي تمثل جزءا أصيلا من الهوية الوطنية.

وأضاف بوتين، أن مقاتلي العملية العسكرية في أوكرانيا، يكافحون عدواناً مدعوماً من جميع بلدان الناتو.

وتعتبر موسكو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تستهدف حماية أمن روسيا والقضاء على بقايا النازية التي تسيطر على السلطة في أوكرانيا.

ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بتحقيق الفوز في أوكرانيا، وأشاد بالجنود الروس، ووصفهم بـ"الأبطال" في خطابه خلال موكب "يوم النصر".

وقال بوتين أمام الحشود: "إن الإنجاز العظيم للجيل المنتصر يُلهم الجنود الذين ينفذون اليوم مهام (العملية العسكرية الخاصة)"، مستخدما التسمية الروسية في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت لاحق من الخطاب، قال بوتين: "لقد كان النصر دائما، وسيظل حليفنا إلى الأبد".

ويُحيي موكب يوم النصر السنوي في روسيا الذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء، إن كلا من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر، ورئيسي كازاخستان وأوزبكستان - قاسم جومارت توكاييف وشوكت ميرزيوييف على التوالي - قد حضروا الموكب في موسكو.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا لم توجه دعوات خاصة لضيوف أجانب للاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر في عام 2026، غير أن بعض الشخصيات الأجنبية البارزة أعربت عن رغبتها في المشاركة بالاحتفالات التي أُقيمت، السبت.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، أن أكثر من 1000 جندي روسي ممن شاركوا في الحرب بأوكرانيا، انضموا لموكب النصر في الساحة الحمراء بموسكو.

وبشكل عام، شاركت 4 وحدات استعراضية في الحدث، كان من بينها -لأول مرة- وحدة من كوريا الشمالية، بحسب وكالة "تاس".