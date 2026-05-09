مدير "الصحة العالمية" يصل إلى إسبانيا للإشراف على النزول الآمن لركاب السفينة الهولندية

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت إلى إسبانيا للمشاركة في الإشراف على نزول الركاب من السفينة الهولندية التي تفشى بها فيروس هانتا.

وقال جيبريسوسفي - في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي - "وصلتُ إلى إسبانيا حيث سأنضم إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في مهمة إلى تينيريفي للإشراف على النزول الآمن للركاب وأفراد الطاقم والخبراء الصحيين من على متن السفينة السياحية (إم في هونديوس)".

وأضاف "في الوقت نفسه، أنا على تواصل مباشر مع القبطان يان دوبروجوفسكي وزميلي من منظمة الصحة العالمية الموجود على متن السفينة الدكتور فريدي بانزا موتوكا، الذي أخبرني أنه في هذه المرحلة لا يوجد أشخاص إضافيون على متن السفينة تظهر عليهم أعراض فيروس هانتا".

وأكد أن "منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع بنشاط وتنسيق الدعم والخطوات التالية، وستبقي الدول الأعضاء والجمهور على اطلاع دائم وفقاً لذلك".

وتابع قائلا "حتى الآن لا تزال المخاطر التي يواجهها سكان جزر الكناري والعالم منخفضة".