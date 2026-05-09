"مصر للطيران" تنقل 9150 حاجًا من جاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلى الأراضي المقدسة

تنظم شركة (مصر للطيران ) ، رحلات خاصة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ، لنقل 9150 حاجًا من حجاج دول غينيا (كوناكري) ومالي وفلسطين إلي الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج خلال موسم هذا العام 1337 هجرية 2026 ميلادية، وذلك في إطار الدور الريادي للناقل الوطني (مصر للطيران) على المستويين العربى والأفريقي.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم السبت - أن الشركة الوطنية قامت بنقل 5000 حاج من حجاج دولة غينيا على متن 16 رحلة خاصة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية.

وقد أقلعت أولى رحلات الشركة بطراز B789 Dreamliner من مطار كوناكري بدولة غينيا وعلى متنها 309 ركاب إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وتستمر مرحلة الذهاب حتى 16 مايو الحالي .

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة عودة حجاج غينيا كوناكري في 2 يونيو وتستمر حتى 15 يوينو القادم .

وفي السياق ذاته، تسير مصر للطيران 12 رحلة جوية خاصة مباشرة لنقل 3700 حاج من حجاج دولة مالي حيث بدأت مرحلة الذهاب مباشرة من مطار باماكو إلى مطار المدينة المنورة في 6 مايو وتستمر حتي 12 مايو الحالي بنفس الطراز B789 Dreamliner على أن تبدأ مرحلة العودة في الأول من يونيو وحتى 12 يونيو المقبل .

كما تسير مصرللطيران رحلتين خاصتين في مرحلة الذهاب يومي 13 و 14 مايو الجاري بطراز A330 -300 و B737-800 من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل 450 حاجًا من حجاج دولة فلسطين المتواجدين في القاهرة على أن تكون مرحلة العودة يوم 6 يونيو القادم.

