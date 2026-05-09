إيران تعلن عن فقدان ستة أشخاص إثر غارات أمريكية قرب مضيق هرمز

أفاد مسؤولون إيرانيون بفقدان ستة أشخاص بعد ما وصفوه بهجوم أمريكي استهدف "سفن صيد وشحن إيرانية" في الخليج العربي.

وقال محافظ بندر لنجة، فؤاد مراد زاده، إن الهجمات التي شنتها "طائرات حربية أمريكية" وقعت قرب ميناء خصب العماني على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز.

وأضاف أنه تم نقل عدد من الأشخاص إلى مستشفى في خصب.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة أنه أطلق النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني كانتا تحاولان الالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض عليهما، ما أدى إلى تعطيلهما أثناء محاولتهما دخول ميناء إيراني في خليج عمان، وفقًا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة.

أفاد بيان صادر عن منظمة "إكس" أن طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأمريكية، انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" (CVN 77)، عطّلت ناقلتي النفط "سي ستار 3" و"سيفدا" بعد إطلاقها قذائف دقيقة على مداخنهما، ما منعهما من دخول إيران.

ويأتي تعطيل الناقلتين بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات على عدة أهداف إيرانية يوم الخميس، فيما وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه رد على هجمات إيرانية على سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز.

وتشير مواقع تتبع الملاحة البحرية إلى انخفاض حركة الملاحة بشكل ملحوظ في المضيق، حيث تمارس كل من إيران والولايات المتحدة حصارًا بحريًا في المضيق أو بالقرب منه.