قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن عن فقدان ستة أشخاص إثر غارات أمريكية قرب مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
قسم الخارجي

أفاد مسؤولون إيرانيون بفقدان ستة أشخاص بعد ما وصفوه بهجوم أمريكي استهدف "سفن صيد وشحن إيرانية" في الخليج العربي.

وقال محافظ بندر لنجة، فؤاد مراد زاده، إن الهجمات التي شنتها "طائرات حربية أمريكية" وقعت قرب ميناء خصب العماني على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز.

وأضاف أنه تم نقل عدد من الأشخاص إلى مستشفى في خصب.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة أنه أطلق النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني كانتا تحاولان الالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض عليهما، ما أدى إلى تعطيلهما أثناء محاولتهما دخول ميناء إيراني في خليج عمان، وفقًا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة.

أفاد بيان صادر عن منظمة "إكس" أن طائرة مقاتلة من طراز إف/إيه-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأمريكية، انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" (CVN 77)، عطّلت ناقلتي النفط "سي ستار 3" و"سيفدا" بعد إطلاقها قذائف دقيقة على مداخنهما، ما منعهما من دخول إيران.

ويأتي تعطيل الناقلتين بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات على عدة أهداف إيرانية يوم الخميس، فيما وصفته القيادة المركزية الأمريكية بأنه رد على هجمات إيرانية على سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز.

وتشير مواقع تتبع الملاحة البحرية إلى انخفاض حركة الملاحة بشكل ملحوظ في المضيق، حيث تمارس كل من إيران والولايات المتحدة حصارًا بحريًا في المضيق أو بالقرب منه.

إيران غارات أمريكية مضيق هرمز الخليج العربي طائرات حربية أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

التنمية المحلية: تمويل 1614 مشروعًا صغيرًا بـ31.5 مليون جنيه وتوفير فرص عمل

أرشيفية

حل مؤقت لمواجهة فقد الكهرباء.. كيفية الانتقال إلى العداد الكودي

أرشيفية

مصافي النفط الصينية في مرمى العقوبات الأمريكية… كيف سترد بكين؟

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد