سفينة الرعب تصل الكناري.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن آخر تطورات رحلة فيروس هانتا

أعلن وزير الصحة الإسباني لوكالة رويترز أن سفينة الرحلات البحرية "إم في هوندوس"، التي تفشى فيها فيروس هانتا القاتل، من المقرر أن ترسو في جزر الكناري الإسبانية بين الساعة الرابعة والسادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

سفينة سياحية تحمل فيروس هانتا

وقد وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى إسبانيا قبل بدء عملية النزول، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه بمنصة "إكس": "سأنضم إلى كبار المسئولين الحكوميين في مهمة إلى تينيريفي للإشراف على نزول الركاب وأفراد الطاقم والخبراء الصحيين من سفينة الرحلات البحرية "إم في هوندوس" بشكل آمن.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: "في الوقت نفسه، أنا على اتصال مباشر مع القبطان يان دوبروغوفسكي وزميله في منظمة الصحة العالمية على متن السفينة، الدكتور فريدي بانزا-موتوكا، الذي أكد لي أنه في هذه المرحلة، لا يوجد أي شخص آخر على متن السفينة تظهر عليه أعراض فيروس هانتا".