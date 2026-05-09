ردا على خرق وقف إطلاق النار.. حزب الله يستهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية ردا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار والاعتداءات التي أسفرت عن قتلى وجرحى مؤخرا.

وقال حزب الله: "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:15 أمس الجمعة تجمّعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة بصلية صاروخية"، و ذلك خلال بيانات منفصلة أطلقها الحزب.

وجاء في بيان آخر للحزب: "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى في جنوب لبنان .. استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:30 اليوم السبت تجمّعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف بقذائف المدفعية".

كما استهدف "حزب الله" عند الساعة 03:15 فجر اليوم السبت تجمّعا لآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف مرة ثانية ولكن بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، أعن "حزب الله" أنه سيقوم عصر اليوم السبت بعرض مشاهد من عملية استهدافه لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البيّاضة جنوبي لبنان.