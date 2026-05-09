قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الأوقاف تواصل إعمار بيوت الله افتتاح 81 مسجدًا خلال أبريل 2026
الموت يمنع هاني شاكر من تحقيق 3 أمنيات .. تعرف عليهم
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 يقترب من 500 ريال والأوقية تتخطى 17 ألف ريال
نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع
بالدموع والأغاني الوطنية.. تلاميذ يودعون معلمهم بممر شرفي في سوهاج
بحضور الرئيس الفرنسي | إشادة برلمانية بافتتاح جامعة سنجور ..نواب: تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالبحث العلمي.. وتسهم في إعداد كوادر الشابة تقود التنمية
قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق
الرئيس السيسي يفتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون| صور
جيش الاحتلال: العثور على طائرة مسيّرة مفخخة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية
حتى 6 مساءً.. غرفة القاهرة والتموين يطلقان الخدمة المسائية للسجل التجاري
تشغيل المرحلة الأولى لمحور الفشن ومرحلتين بمحور ديروط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلاح حزب الله يقلب المعادلة.. لماذا استمرت خسائر إسرائيل في جنوب لبنان؟

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال
محمد على


أعلنت حركة المقاومة اللبنانية حزب الله خلال الأيام الماضية عن سلسلة من العمليات المنسقة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء جنوب لبنان وسط استمرار القصف الإسرائيلي وانتهاكات وقف إطلاق النار.

وبحسب بيانات حزب الله، نفذ مقاتلو المقاومة عدة ضربات بطائرات مسيرة من طراز FPV ضد تجمعات القوات الإسرائيلية والمركبات والمواقع العسكرية.


كما نشر حزب الله لقطات تُظهر طائرة مسيرة من طراز FPV وهي تضرب دبابة ميركافا في بلدة بيت ليف بعد تتبعها من الأعلى.

وذكرت المقاومة أن العمليات تأتي في إطار ردها على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار والهجمات المتواصلة على المدنيين اللبنانيين.

ضباط إسرائيليون يعترفون بأن حزب الله قد أعاد بناء قوته
 

في غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن ضباط إسرائيليين كبار منتشرين في جنوب لبنان اعترافهم بأن حزب الله قد استعاد الكثير من قدراته العسكرية على الرغم من أشهر من الحرب.

وبحسب التقرير، أقر الضباط بأن مقاتلي حزب الله يواصلون الاشتباك مع القوات الإسرائيلية بشكل مباشر حتى في ظل ظروف وقف إطلاق النار.

وقال عقيد يقود اللواء 226 التابع للجيش الإسرائيلي للصحيفة: "إنه حزب الله نفسه، لكن العزيمة ليست هي نفسها، ولا الجرأة".

وقال الضابط إن قوات الاحتلال الإسرائيلي خاضت اشتباكات عديدة مع مقاتلي حزب الله، وإن "الحزب هذه المرة يحاول بكل قوة إلحاق الضرر بالجيش الإسرائيلي".


ذكر الضابط إن القوات الإسرائيلية واجهت "نظاماً عسكرياً جاهزاً للعمل" يشمل مواقع مراقبة وخلايا هجومية ومتفجرات وبنية تحتية للصواريخ المضادة للدبابات.

كما أفاد مراسل صحيفة هآرتس العسكري عاموس هاريل بأن استمرار حزب الله في استخدام الأسلحة التكتيكية يضع ضغطاً متزايداً على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ويساهم في حالة الذعر بين المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة.

صرح العقيد ميخال ميلشتاين، وهو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، للصحيفة بأن حزب الله يشعر الآن بأنه يستطيع "العمل بحرية أكبر" في ظل الظروف الحالية.

الانهيار النفسي داخل الجيش الإسرائيلي

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة هآرتس أن 7241 جندياً وضابطاً إسرائيلياً تم تسريحهم من الخدمة العسكرية خلال السنة الأولى من الحرب بسبب ظروف نفسية.

اتهمت الصحيفة الجيش الإسرائيلي بإخفاء الحجم الحقيقي لانهيار الصحة العقلية داخل صفوفه.

وبحسب التقرير، قام المسؤولون العسكريون الإسرائيليون مراراً بتأخير أو رفض طلبات الكشف الكامل عن أرقام الخسائر النفسية على الرغم من الالتزامات القانونية بموجب قوانين حرية المعلومات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش يتعمد قمع المعلومات التي قد تضر بالمعنويات العامة أو تقوض صورة القيادة العسكرية.

تأتي هذه العمليات الأخيرة في الوقت الذي يستمر فيه القتال على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في منتصف أبريل.

قال حزب الله إن هجماته هي "رد طبيعي" على الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة في جميع أنحاء جنوب لبنان.

سلاح حزب الله حزب الله المعادلة جنوب لبنان حركة المقاومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

سلة الأهلي

الأهلي يصطدم بالاتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر للسلة

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

رونالدو يطارد المجد التاريخي.. كم هدفا يفصل الدون عن الحاجز الأسطوري؟

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

سلوت

الإدارة حسمت موقفها النهائي.. هل يرحل سلوت عن تدريب ليفربول؟

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

المزيد