بـ5300 رحلة.. قطار الحرمين يرفع جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

قال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الحديدية السعودية "سار"، خالد بن يوسف الفرحان، إن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام تتضمن تشغيل أكثر من (5300) رحلة، وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد لنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بالمحطات الرئيسة في جدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وبيّن الفرحان أن الأسطول التشغيلي لقطار الحرمين السريع يضم 35 قطارًا، بسعة تصل إلى (417) مقعدًا للقطار الواحد، فيما يُعد القطار من أسرع القطارات في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى (300) كيلومتر في الساعة، ويختصر زمن الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نحو ساعتين و(15) دقيقة، بما يعزز كفاءة التنقل بين المدينتين المقدستين خلال الموسم.

وأشار إلى أن عدد الرحلات اليومية سيصل خلال أوقات الذروة إلى أكثر من (140) رحلة يوميًا، فيما ستشهد محطة المدينة المنورة رحلة وصول أو مغادرة كل (25) إلى (30) دقيقة، بما يسهم في تلبية الطلب المرتفع وتسهيل تنقل الحجاج.

يأتي هذا التكامل والتشغيل المنظّم لقطار الحرمين السريع امتدادًا للجهود المبذولة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن، وتوفير خيارات نقل آمنة وسريعة وذات كفاءة عالية، بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج خلال موسم الحج.

ويعتبر قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة عنصرًا محوريًا ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تكامله مع مختلف وسائل النقل وارتباطه المباشر بمطار الملك عبد العزيز الدولي؛ بما يسهم في تسهيل تنقّل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1447هـ.

