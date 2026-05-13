وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على النفط 420 ألف برميل يوميا في 2026

توقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 420 ألف برميل يوميا على أساس سنوي خلال عام 2026، ليصل إلى 104 ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالتقديرات السابقة قبل اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن أكبر تراجع متوقع سيكون في الربع الثاني من عام 2026، بواقع 2.45 مليون برميل يوميًا، منها 930 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و1.5 مليون برميل يوميًا في الدول غير الأعضاء.

وأوضح التقرير أن قطاعي البتروكيماويات والطيران هما الأكثر تضررًا حاليًا، في حين سيؤدي ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي وإجراءات ترشيد الاستهلاك إلى زيادة الضغوط على الطلب العالمي على الوقود.

وعلى صعيد الإمدادات، توقعت الوكالة انخفاض المعروض النفطي العالمي بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا خلال 2026 ليصل إلى 102.2 مليون برميل يوميًا، بافتراض استئناف تدريجي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز بدءا من يونيو.

كما أظهر التقرير تراجع الإمدادات العالمية بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في أبريل إلى 95.1 مليون برميل يوميًا، لترتفع خسائر الإنتاج منذ فبراير إلى 12.8 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض إنتاج دول الخليج المتضررة من إغلاق مضيق هرمز بنحو 14.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وتوقعت الوكالة هبوط معدلات تشغيل المصافي بنحو 4.5 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني إلى 78.7 مليون برميل يوميًا، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقيود التصديرية ونقص الخام، بينما بقيت هوامش التكرير عند مستويات مرتفعة تاريخيًا مدعومة بارتفاع هوامش المقطرات الوسطى وإعادة تشكيل مسارات التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالمخزونات، تراجعت المخزونات النفطية العالمية بنحو 129 مليون برميل في مارس و117 مليون برميل إضافية في أبريل، مع انخفاض المخزونات البرية بمقدار 170 مليون برميل بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، مقابل ارتفاع المخزونات العائمة في البحر بنحو 53 مليون برميل.

وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة خلال أبريل، إذ تحرك خام بحر الشمال ضمن نطاق يقترب من 50 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع متوسط الأسعار الشهرية بنحو 16.5 دولارًا إلى 120.36 دولارًا للبرميل، وسط تذبذب واسع بفعل تضارب الإشارات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع.