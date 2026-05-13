باقي 38 يومًا على امتحانات الثانوية العامة.. أمهات مصر للطلاب: راجعوا بلا توتر

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 باقي عليها 38 يومًا حيث تنطلق رسميا يوم 21 يونيو المقبل.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها، إن امتحانات الثانوية العامة 2026 سوف تبدأ بعد أقل من شهر ونصف، وبالتالي يجب على الطلاب وأولياء أمورهم، الاستعداد جيدا لها، من خلال وضع جدول زمني لمذاكرة ومراجعة المواد، حتى لا يفاجئوا بدخول الامتحانات.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، أن الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، قبل أن تبدأ بوقت كافي يمنع التوتر والخوف والقلق الذي يسيطر على أغلب الطلاب في موسم الامتحانات

و وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملاءم للطلاب داخل الأسرة حتي يستطيعوا مذاكرة ومراجعة المواد بكل تركيز والبعد عن أي توتر.

ومن جانبهم تفاعل العشرات من أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة على صفحة اتحاد أمهات مصر، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "والله ولادنا لسه هيبدأوا مراجعة و الدنيا متلخبطة ومتوترين ومراجعات ودروس وضغط نفسي وعصبي ربنا يستر".

وأضافت ولي أمر أخري: “ربنا يدبر الأمر وييسر لهم المذاكرة ويشرح صدرهم ويرزقهم الفهم والحفظ والإجابات الصحيحة ويرزقهم النجاح والفلاح ويرضينا فيهم ياارب”

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الحبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : الديناميكا

الخميس 16 يوليو 2026 : الجيولوجيا والعلوم البيئية + الفلسفة والمنطق