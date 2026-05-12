الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجآت سارة تنتظر طلاب المدارس العام الدراسي المقبل ، مؤكداً أنه تقرر ما يلي :

تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان في الصفين الثاني والثالث الابتدائي بداية من سبتمبر المقبل

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان في الصفين الثاني والثالث الابتدائي بداية من سبتمبر المقبل، إلى جانب إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

مناهج علوم 4 و5 و6 ابتدائي بالمدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أنه بداية من العام الدراسي المقبل ستكون مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية، مع مراجعتها من جانب أساتذة كليات التربية بما يضمن توافقها مع الثقافة المصرية والهوية الوطنية.

زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية  لـ200 مدرسة بحلول عام 2030

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيةمع العام الدراسي المقبل سيصل إلى 225 مدرسة، بما يعكس التوسع الكبير في هذا النوع من التعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل.

زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل بحلول سبتمبر المقبل إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تم بالفعل فتح باب التقديم بها، مؤكدًا على مواصلة خطة الوزارة بالوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول عام 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في هذا النموذج التعليمي الناجح.

ارتفاع عدد الخبراء اليابانيين بالمدارس المصرية اليابانية لـ50 خبيرا قبل بداية العام الدراسي المقبل

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك حاليًا أكثر من 17 خبيرًا يابانيًا متواجدين بصورة دائمة للإشراف على المدارس المصرية اليابانية، مشيراً إلى أنه سوف يرتفع هذا العدد إلى 50 خبيرًا قبل بداية العام الدراسي المقبل

إدخال مادة “الثقافة المالية” ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الثاني الثانوي

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف لأول مرة التحول من التعليم النظري إلى التعليم المرتبط بالتطبيق العملي وبناء المهارات الحقيقية للطلاب، مشيرًا إلى إدخال مادة “الثقافة المالية” من العام القادم ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الثاني الثانوي عام وبكالوريا

وأضاف الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تعمل على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، حيث سيتم إتاحة محافظ للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه، بما يمكنهم من التداول والاستثمار داخل البورصة المصرية.

 بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وتوزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الفني

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في التعليم العام، موضحًا أنه سيتم كذلك تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة “تابلت”، على أن تتم دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر نفس المنصات التعليمية المطبقة بالتعليم العام.

