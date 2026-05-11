البابا تواضروس يستقبل أسقف الروم الكاثوليك بكرواتيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقر إقامته بكرواتيا، اليوم، سيادة الأسقف ميلان ستيبيك أسقف إيبارشية كريزيڤسي للروم الكاثوليك في كرواتيا وصربيا.

ورحب به قداسة البابا مقدمًا له الشكر على دعمه للكنيسة القبطية في كرواتيا وتقديمه كنيسة سان أنطونيو للأقباط ليصلوا فيها بشكل دائم.

ومن جهته عبر الأسقف عن تقديره للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها العريق، مثنيًا على جهود قداسة البابا في العمل المسكوني، وحرصه على تقوية علاقات المحبة والتعاون مع مختلف الكنائس في العالم.