النائبة نشوى الشريف: أعارض ربط النفقة بالرؤية وتطبيق عقوبة على من يرفض رؤية أبنائه

أعربت النائبة نشوى الشريف عن رفضها ربط قضايا النفقة بحق الرؤية، مؤكدة أن حق الرؤية هو في الأساس “حق للطفل” وليس حقًا للأب أو الأم.

وقالت نشوى الشريف، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التعامل مع ملف الرؤية ينبغي أن يركز على مصلحة الطفل أولًا، دون استخدامه كوسيلة ضغط في الخلافات بين الطرفين بعد الطلاق.

ودعت إلى ضرورة وضع آليات قانونية تُطبق كعقوبة على الطرف الذي يرفض تمكين الأب أو الأم من رؤية أبنائهم، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الطفل واستقرار حالته النفسية.

البحث عن بدائل قانونية

وأشارت إلى أنه أرفض حبس الأب في قضايا النفقة، مؤكدا انه لا بد من البحث عن بدائل قانونية أكثر توازنًا تحفظ حقوق الأبناء وتحقق العدالة بين الطرفين دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية.

