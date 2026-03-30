يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال مفاجاة للجماهير بشأن وجهة محمد صلاح المستقبلية بعد رحيله عن ليفربول وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد جلال: صلاح رفض كل العروض اللي وصلته من الدوري الإنجليزي.. خلاص صلاح مش عايز يلعب تاني في الدوري الإنجليزي، وده كلام من مصدر ثقة كبير أوي وقريب جدًا من صلاح.

و أضاف :صلاح رافض فكرة اللعب في الدوري السعودي، وبيفكر يرجع إيطاليا تاني.. وروما سيكون خيارًا مناسبًا.. لو وصل منه عرض رسمي.

ودع محمد صلاح جماهير ليفربول عبر فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "مرحبًا جميعًا، للأسف جاء اليوم الذي كنت أتجنبه. سأغادر ليفربول بنهاية الموسم لم أتخيل أبدًا كيف سيصبح هذا النادي وهذه المدينة وهذا الشعب جزءًا من حياتي. ليفربول ليس مجرد نادي كرة قدم، إنه شغف، تاريخ، وروح. احتفلنا بالانتصارات وفزنا بأهم البطولات، وكافحنا معًا في أصعب اللحظات.

ويخطط فريق جالاتا سراي التركي لضم النجم المصري محمد صلاح بعد رحيله من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة فوتوماك التركية، أن نادي جالاتا سراي يستعد لبدء المفاوضات مع فريق ليفربول من أجل ضم محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح وفان دايك معجبان بشدة بأجواء ملعب فريق جالاتا سراي وحماسة الجماهير التركية.