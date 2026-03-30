ليفربول يقرر الاستغناء عن سلوت ويقترب من تعيين تشابي ألونسو

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الإثنين، عن قرار حاسم اتخذته إدارة نادي ليفربول بشأن مستقبل مدرب الفريق آرني سلوت، في ظل الأداء المتراجع للفريق خلال الموسم الحالي.

ويعاني ليفربول من ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى صعوبة ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يستعد لمواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وللمنافسة مع باريس سان جيرمان في نفس الدور بدوري الأبطال.

وأوضحت صحيفة "سبورت بيلد" أن إدارة ليفربول قررت بشكل نهائي عدم استمرار سلوت في تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، مع توجيه الأنظار نحو الإسباني تشابي ألونسو لتولي المهمة الفنية.

وأكدت المصادر، أن المفاوضات مع ألونسو وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يُتوقع توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات، مع احتمالية تفعيله في حال فشل الفريق في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

هذا القرار يعكس رغبة ليفربول في إعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادًا للموسم المقبل، وتحقيق استقرار طويل الأمد على مستوى القيادة الفنية.