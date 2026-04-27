كش ملك .. تصريح ناري من إبراهيم فايق عن فرص الزمالك في الدوري

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن فريق الزمالك بات الأقرب لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه الفريق الوحيد القادر على قول “كش ملك” في سباق المنافسة.

وأضاف فايق فى تصريحات تلفزيونية" أن الزمالك يستحق هذا التقدير نظرًا لما يقدمه لاعبوه من روح قتالية داخل الملعب، واصفًا إياهم بـ“الرجالة”، مؤكدًا أن المدير الفني معتمد جمال قام بدوره على أكمل وجه ونجح في تجهيز الفريق بالشكل المطلوب خلال المرحلة الحالية.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.