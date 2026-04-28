شبانة: الزمالك استحق القمة.. ولقطة يد بيزيرا "غريبة"

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يستحق الإشادة رغم التعادل السلبي مع إنبي، مشيرا إلى أن الفريق البترولي كان من الوارد أن يحقق المكسب بشكل طبيعي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة cbc: معتمد جمال دفع ببعض اللاعبين في التشكيل الأساسي كان مختلف عن المباريات السابقة، والمدرب دفع ببعض الأسماء في الشوط الثاني في محاولة المكسب.

وأضاف: إنبي اجتهد ايضا وقام بشن عدة هجمات مرتدة، وفي النهاية الزمالك حصل على نقطة ووسع الفارق مع الأهلي بـ6 نقاط، وهناك 3 نقاط فارق مع بيراميدز.

وواصل: خوان بيزيرا كان يستحق بطاقة صفراء بعدما لمس الكرة باليد، واعتقد أن أوسكار رويز سيخرج بمبررات لا علاقة لها بالتحكيم وأن الشمس هي التي أثرت على عين بيزيرا ولم يرى الكرة جيدا.