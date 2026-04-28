حارس إنبي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

أعرب عبدالرحمن سمير "بودي" حارس مرمى فريق إنبي عن سعادته بالتعادل مع الزمالك في بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين استعدوا بشكل جيد للمباراة، وتم غلق المساحات أمام هجوم الأبيض.

وقال بودي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": كنا نعلم نقاط قوة وضعف الزمالك، وقمنا بتنفيذ تعليمات حمزة الجمل، وكنا قادرين على تسجيل أهداف، وسنحت لنا فرص في الشوط الأول، وتعاملنا جيدا مع الفرص التي كانت للزمالك، وكان هدفنا ايقاف خطورة جناحي الزمالك بيزيرا وشيكوا بانزا.

وأضاف: تعاملنا جيدا خلال اللقاء، وخرجنا بنتيجة مرضية بالنسبة لنا أمام فريق كبير بحجم الزمالك.

وواصل: معظم اللاعبين من قطاع ناشئي إنبي، باستثناء لاعبين أو ثلاثة لاعبين، وأنا من أبناء النادي، واستيقظت من النوم وجدت أن هناك أخبارا بوجود مفاوضات مع الزمالك ولم يتحدث معي أي شخص على الاطلاق.

وزاد: انبي نادٍ كبير وله الفضل عليه بعد الله، وابذل قصارى جهدي للوصول لمكانة كبيرة والتواجد في صفوف منتخب مصر، والجميع يركز للوصول لافضل مستوى مع الفريق.

وتابع: لا أشغل نفسي بأي شئ سوى الاجتهاد في التدريبات والمباريات، وأسعى للانضمام للمنتخب، والموسم الحالي مجرد بداية للبناء عليها في المرحلة المقبلة.

وأضاف: أيمن الشريعي لا يبخل بشئ على لاعبي انبي، ودائمًا يدعم اللاعبين والجهاز الفني ويحفزنا على الظهور بمستوى قوي في كل المباريات، وحتى لو خسرنا أو تعادلنا في أي مباراة ووجد أننا اجتهدنا يقوم بصرف مكافآت لنا، وهو أب لكل اللاعبين ومهما تحدثنا عنه فلن نوفي حقه.

وأشار إلى أنه أثناء خروجه من الملعب عند استلام جائزة المباراة، وجدت أحمد شريف لاعب الزمالك يقوم بالسب والتجاوز تجاهي، لكن رفضت الرد عليه مطلقا، احترامًا لنفسي، والمباراة انتهت وهو لم يشارك، وتدخل حسام عبدالمجيد لتهدئة الأمور، واعتذر لي عما حدث.

وأضاف: شريف هو الوحيد الذي جاء للحديث معي بشكل يحمل تجاوزات ضدي، ولم أفعل شيئا له على الاطلاق، وهو مثل شقيقي، وتحدثت معه بهدوء لكنه كان متضايق، وقمت بمراعاة كل الأمور.

وأتم: أتمنى الانضمام لمنتخب مصر وهي الخطوة الأهم والحلم بالنسبة لي، وامكانية الانضمام مستقبلا للأهلي أو الزمالك.