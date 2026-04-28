ارتباك وأزمات داخلية.. شوبير: الأهلي مبيعرفش يعمل عقود

أطلق الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نارية، كشف خلالها عن أزمات متراكمة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن ملف التعاقدات يمثل أحد أبرز نقاط الضعف داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

أزمة عقود تضرب استقرار الفريق

وأكد شوبير أن الأهلي يعاني من مشكلات واضحة في صياغة العقود، مشيرًا إلى أن بعض البنود لا تصب في مصلحة النادي، وهو ما يضع الإدارة في مواقف معقدة عند محاولة إنهاء التعاقدات، خاصة مع المدربين.

وأوضح أن عقد المدير الفني الحالي ييس توروب يمثل أزمة حقيقية، حيث يصعب على النادي فسخه دون تحمل تكلفة مالية ضخمة، قد تصل إلى دفع كامل قيمة العقد.

محاولات متأخرة لحل الأزمة

وأشار إلى أنه تواصل مع مقربين من المدرب، والذين أكدوا وجود محاولات للوصول إلى حل ودي بنهاية الموسم، لتفادي الخسائر المالية الكبيرة، إلا أن الأمر لا يزال معقدًا.

تكرار أخطاء التعاقدات

وتطرق شوبير إلى أزمات سابقة في نفس الملف، لافتًا إلى أن الأهلي سبق وواجه مواقف مشابهة مع مدربين ولاعبين، تسببت في تحميل خزينة النادي أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تتكرر بشكل لافت.

نتائج سلبية وأداء متراجع

وعلى المستوى الفني، أشار شوبير إلى تراجع واضح في أداء الفريق، مؤكدًا أن الأرقام الدفاعية غير معتادة في تاريخ الأهلي، في ظل استقبال عدد كبير من الأهداف هذا الموسم، إلى جانب غياب الشخصية داخل الملعب.

السوشيال ميديا تدخل على الخط

وانتقد شوبير تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات الإدارة، مؤكدًا أن التعاقدات في بعض الأحيان تتم استجابة لضغوط الجماهير، وليس وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية.

رسالة لجماهير الأهلي

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي لا تهتم بالتفاصيل الإدارية، بل تبحث فقط عن الانتصارات، متسائلًا عن أسباب التراجع الكبير داخل الفريق، في ظل امتلاك نفس العناصر التي حققت النجاح في الموسم الماضي.