توروب يوجه ضربة رباعية للأهلي .. خسارة كارثية وموسم صفري

حقق الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي موسما صفريا مع المارد الأحمر بعد خساراته الكارثية أمام فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ودع النادي الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.

خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي أيضا كانت كارثية خصوصا بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 1-0 والخسارة في الإياب بالقاهرة 3-2.

وداع كأس مصر والرابطة أمام المصرية

ودع الأهلي بقيادة ييس توروب منافسات بطولة كأس مصر من دور ال32 في واحده من أسوأ السيناريوهات بخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات.

كما خرج الأهلي من بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات بحجة عدم مشاركة اللاعبين الدوليين وتواجد لاعبين صغار في السن.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري بعد الخسارة القاسية أمام بيراميدز ويقترب الأحمر من المشاركة في الكونفدرالية.