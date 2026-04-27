لن أرحل.. توروب يعتذر لجماهير الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

علق ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي على خسارة فريقه الثقيلة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب بطولة الدوري

قال توروب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: "إنك تخسر ماتش زي ده 3 – 0 أمر صعب، ولكن كان هناك قراران خطأ تسببا في استقبال هدفين من بيراميدز، وأعتذر لجماهير الأهلي عن هذه الخسارة، ولن نستسلم في المباريات الباقية بالدوري.

وعن إلغاء هدف التعادل لفريقه في مباراة بيراميدز، أكد: "راجعت اللعبة 10 مرات في الفيديو ولا يوجد بها أي تسلل ولكن في النهاية هو قرار الفار".

وأضاف توروب: "في آخر ربع ساعة فقدنا السيطرة على المباراة واستقبلنا هدفين، وبيراميدز احتاج فرصتين لتسجيل هدفين".