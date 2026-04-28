رياضة

لماذا سقط الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز؟ قراءة فنية في أسباب الهزيمة

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إسلام مقلد

تكبّد الأهلي خسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، في واحدة من أبرز مفاجآت مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، لتفتح المباراة باب التحليل حول أسباب هذا السقوط الكبير.

غياب الشخصية داخل الملعب

ظهر الأهلي خلال اللقاء بلا شخصية واضحة، مع افتقاد عنصر القيادة داخل أرضية الملعب، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين في اللحظات الصعبة، حيث لم يظهر لاعب قادر على تحمل المسئولية أو إعادة الفريق إلى أجواء المباراة.

 

أخطاء دفاعية متكررة

واصل الخط الخلفي ارتكاب الأخطاء، خاصة في عملية بناء اللعب من الخلف، مع إصرار غير مبرر على التمرير تحت الضغط، ما تسبب في فقدان الكرة بمناطق خطرة.

وكان من الأجدر اللجوء للكرات الطويلة في بعض الفترات لتفادي الضغط العالي.

 

بطء التحول الهجومي

رغم محاولة الأهلي فرض سيطرته على وسط الملعب، إلا أن بطء التحولات الهجومية منح بيراميدز الوقت الكافي للتنظيم الدفاعي، ما أدى إلى غلق المساحات أمام مفاتيح اللعب وإفشال معظم المحاولات الهجومية.

 

عقم هجومي وغياب الحلول

افتقد الأهلي للفاعلية في الثلث الأخير، حيث جاءت التحركات الهجومية متوقعة، مع اعتماد مفرط على الأطراف دون تنوع في الاختراق من العمق، وهو ما سهّل مهمة دفاع بيراميدز في التعامل مع الهجمات.

 

تفوق تكتيكي لبيراميدز

على الجانب الآخر، قدم بيراميدز مباراة تكتيكية مميزة، بالاعتماد على كتلة دفاعية منظمة وهجمات مرتدة سريعة، استغل بها المساحات خلف دفاع الأهلي، ونجح في ترجمة الفرص إلى أهداف.

 

فارق الجاهزية الذهنية

ظهر لاعبو بيراميدز أكثر تركيزًا وانضباطًا، خاصة في اللحظات الحاسمة، بينما افتقد لاعبو الأهلي للدقة والهدوء، سواء في إنهاء الهجمات أو في التمركز الدفاعي.

 

دكة بدلاء بلا تأثير

لم تُحدث التغييرات الفارق المطلوب في أداء الأهلي، ما يثير تساؤلات حول قراءة المباراة وإدارة الجهاز الفني لها، خاصة مع استمرار نفس المشاكل دون حلول واضحة داخل الملعب.

الهزيمة لم تكن وليدة لحظة، بل نتيجة تراكم أخطاء فنية وتكتيكية وذهنية، في مقابل أداء منظم وفعال من بيراميدز، ليؤكد أن الصراع على اللقب هذا الموسم لن يكون سهلًا على الإطلاق.

