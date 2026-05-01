لاعب الزمالك السابق: بقاء معتمد جمال في الموسم المقبل ضرورة

أكد جونيور، لاعب نادي الزمالك السابق، ثقته الكبيرة في قدرة الفريق الأبيض على تجاوز التحديات وتحقيق لقب الدوري، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

وقال جونيور في حواره مع برنامج ستاد المحور، إن مباراة القمة ستكون صعبة للغاية، لكنها تمثل فرصة كبيرة للاعبي الزمالك لإثبات أنفسهم، مطالبًا إياهم ببذل أقصى جهد داخل الملعب واللعب بروح القميص الأبيض، مؤكدًا أنه يتمنى أن يقدموا هذا الأداء "من أجله" ومن أجل جماهير النادي.

وأضاف أن الفريق يمر بظروف صعبة، سواء على المستوى المالي أو الإداري، لكنه شدد على أن اللاعبين يقدمون أداءً مميزًا ويظهرون قدرًا كبيرًا من الالتزام، ما يمنحه ثقة في قدرتهم على تخطي هذه الأزمات وتحقيق النجاح.

وأشاد جونيور بعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا أنه يقدم مستوى جيدًا رغم كل التحديات، مطالبًا إدارة النادي بمنحه الفرصة للاستمرار في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني سيكون عاملًا مهمًا في استمرار النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الزمالك، دعاهم خلالها إلى دعم الفريق بقوة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حضورهم ومساندتهم سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين لتحقيق حلم التتويج بالدوري، متمنيًا أن يتجاوز الفريق كل الصعوبات ويعود لمنصات التتويج.