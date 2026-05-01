معتمد جمال لم يحسم تشكيلة الزمالك الأساسية.. وهذه رسالته للاعبين قبل القمة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن معتمد جمال مدرب الزمالك لم يحسم التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي حتى الآن، ولازال يُفاضل بين بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن مركز محمد إسماعيل لم يُحسم سواء اللعب في الدفاع أو وسط الملعب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: نفس الأمر بالنسبة لإمكانية مشاركة فتوح أساسيًا، ونفس الأمر بالنسبة لـ محمد إبراهيم الظهير الأيمن، ولكن هناك استقرار على مشاركة بيزيرا وعدي الدباغ.

وأضاف: معتمد جمال طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز طوال اللقاء، وتحدث إليهم بأن الفريق خاض مواجهات صعبة كثيرة مؤخرا، والفوز على الأهلي سوف يحسم لقب الدوري. وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق المكسب وهم في أفضل مستوياتهم بعيدًا عن الحالة الفنية للأهلي مؤخرًا

وواصل: معتمد جمال طالب اللاعبين بضرورة تقديم أفضل مستوى لهم خلال اللقاء من أجل اسعاد الجماهير، وأن يكون الفوز عن جدارة.