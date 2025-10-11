محاكمة 124 متهما بقضية «الهيكل الإدارى بالتجمع».. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، محاكمة 124 متهما في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، المتهمون من الأول وحدتي التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الأخير انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.