محافظ بورسعيد يتفقد ميدانيًا شارع “23 ديسمبر -والنصر -والعبور” استعدادًا لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة الميدانية اليوم، لمتابعة عدد من الشوارع الحيوية، شملت شوارع “23 ديسمبر والنصر والعبور”، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن خطة شاملة لتحسين المظهر الحضاري ورفع جودة البنية التحتية بمختلف المناطق.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد.

إبراهيم أبو ليمون يوجه بسرعة البدء في أعمال الرفع والكفاءة والتشجير بالشوارع المستهدفة

وخلال الجولة، تابع المحافظ الحالة العامة للشوارع، موجها بسرعة إعداد وتجهيز خطة العمل الخاصة بأعمال التطوير والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتطوير منظومة الإنارة، وتحسين التنسيق الحضاري، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة مراعاة الهوية البصرية والجمالية للمحافظة أثناء تنفيذ الأعمال، بما يحقق السيولة المرورية ويُسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بزراعة أشجار “البونسيانا” بعدد من القطاعات المستهدفة داخل الشوارع، لما تضيفه من مظهر جمالي مميز، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في التوسع بأعمال التجميل والتشجير بالتوازي مع مشروعات التطوير.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الشوارع تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخلق محاور حضارية تتماشى مع ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية في مختلف القطاعات.