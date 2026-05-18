محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة يوسف عاشور الابتدائية المعتمدة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد، اليوم، الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل بمدرسة “يوسف عاشور الابتدائية المعتمدة “بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين البيئة التعليمية المقدمة للطلاب.

رافقه خلالها،الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أيمن المرساوي مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد ،والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد .

أبو ليمون الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ٤٨ فصلًا " دراسيًا وفق أحدث المعايير

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي شهدتها المدرسة، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة ٤٨ فصلًا دراسيًا بالكامل بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب مؤكدا على أهمية الحفاظ على مستوى التطوير الذي تم تنفيذه والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على أعمال التطوير واستمرار المتابعة الدورية لمستوى الأداء داخل المدارس، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب متطلبات المرحلة الحالية.