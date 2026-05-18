محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات إزالة الإشغالات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف الأحياء في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات مناسبة، مع التأكد من استقرار الأسعار وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الحملات التموينية

كما شدد على تكثيف الرقابة على صلاحية المنتجات واللحوم والسلع الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع بصورة يومية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جهود الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين، لضمان تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتوفير كافة احتياجات المواطنين بسهولة ويسر خلال عيد الأضحى المبارك.

و في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورفع درجة الاستعداد بكافة المناطق لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار الحملات الميدانية اليومية لرفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف المتابعة الميدانية بمحيط الأسواق والمناطق التجارية والمواقف والطرق الرئيسية، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، وتحقيق بيئة منظمة وآمنة للمواطنين خلال فترة العيد.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الشارع البورسعيدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.