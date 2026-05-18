محافظ بورسعيد يتفقد ساحة انتظار الشاحنات بطريق اللواء أحمد عبد الله

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، ساحة انتظار الشاحنات بطريق اللواء أحمد عبد الله، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الانسيابية المرورية بمختلف المحاور والطرق الحيوية.

رافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق.

أبو ليمون يؤكد أهمية الساحة في تحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة الشاحنات

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستوى الوضع الحالي للساحة ومدى جاهزيتها لاستيعاب حركة الشاحنات بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتنظيم حركة النقل الثقيل خاصة بالمناطق الحيوية والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن ساحة انتظار الشاحنات تمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة وتسهم في توفير بيئة منظمة وامنة للشاحنات، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة إمكانية تطويرها لرفع مستوى الخدمات المقدمة داخل الساحة مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية بما يحقق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.